В результате столкновений на границе Венесуэлы и Бразилии ранено 14 человек

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В результате столкновений на границе Венесуэлы и Бразилии ранено 14 человек

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Фото: © AP Photo/Rodrigo Abd

В столкновениях на границе Бразилии и Венесуэлы ранения получили 14 человек. Об этом сообщает канал BPI TV.

Такие данные приводят медики госпиталя Гран-Сабаны. Причиной столкновения стали попытки доставить гуманитарную помощь из Бразилии.

Ранее появилась информация, что первый грузовик с гуманитарной помощью из Бразилии прибыл в Венесуэлу. Информацию об этом подтвердил лидер оппозиции страны Хуан Гуайдо. Однако вскоре бразильский телеканал Globo сообщил, что грузовики не смогли попасть на территорию Боливирианской Республики.

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