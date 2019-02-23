В результате столкновений на границе Венесуэлы и Бразилии ранено 14 человек

В столкновениях на границе Бразилии и Венесуэлы ранения получили 14 человек. Об этом сообщает канал BPI TV.
Такие данные приводят медики госпиталя Гран-Сабаны. Причиной столкновения стали попытки доставить гуманитарную помощь из Бразилии.
Ранее появилась информация, что первый грузовик с гуманитарной помощью из Бразилии прибыл в Венесуэлу. Информацию об этом подтвердил лидер оппозиции страны Хуан Гуайдо. Однако вскоре бразильский телеканал Globo сообщил, что грузовики не смогли попасть на территорию Боливирианской Республики.
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