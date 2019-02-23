Появились новые фотографии Lada Vesta FL

По предварительным данным, усовершенствованная версия флагмана линейки Lada порадует автолюбителей не только новым интерьером, но и приятными внешними изменениями.

В Научно-техническом центре "АвтоВАЗа" собрали уже четыре модели Lada Vesta Facelift, и в ближайшее время машины должны пройти ряд тестов. Об этом сообщает "Российская газета".

Отмечается, что в Сети появились снимки фрагментов нового автомобиля. Фотографии опубликовали в группе Lada Vesta "ВКонтакте".

На одном из снимков представлен блок управления стеклоподъёмником, на другом — боковое зеркало.

По предварительным данным, Lada Vesta порадует автолюбителей не только новым интерьером, но и приятными внешними изменениями.

Создатели обещают новые бампера, фонари и фары, решётку радиатора, крышку багажника, а также новый дизайн дисков, в то время как форма кузова останется прежней.

В салоне помимо ряда приятных деталей появится модернизированная передняя панель с мультимедийной системой и нишей для беспроводной зарядки мобильного телефона.