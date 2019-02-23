Забыли верёвку. В Швейцарских Альпах нашли два тела

В Швейцарских Альпах обнаружили тела двух иностранцев. Об этом сообщает ТАСС.
По данным полиции, альпинисты погибли 20 февраля в результате падения с одного из склонов. Тела были обнаружены спустя три дня в районе курорта Церматт.
Правоохранительные органы сообщили, что иностранцы собирались подняться на вершину Маттерхорн. Отмечается, что экстремалы не использовали альпинистскую верёвку и упали с высоты 500–600 метров.
Гражданство погибших не уточняется. В российском генконсульстве в Швейцарии заявили, что не располагают информацией об инциденте.
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