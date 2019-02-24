"Приходите в театр". Дюжев прокомментировал обвинения Серебрякова в адрес России

Актёр Дмитрий Дюжев прокомментировал слова своего коллеги по цеху Алексея Серебрякова о "российском псевдопатриотизме".

— Зачем же мы слушаем профессионалов актёрского цеха? Разве это может быть правильно? Приходите в театр и слушайте роли — и будет всё уравновешено в этой жизни, — сказал Дюжев в эфире "Пятого канала" .

Он отметил, что актёр может говорить всё что хочет, потому что политика находится вне его компетенции.

Напомним, ранее Серебряков обвинил Россию в том, что она якобы разожгла несколько войн, а граждан страны — в "псевдопатриотизме".