Умер режиссёр мюзикла "Поющие под дождём" Стэнли Донен

В Нью-Йорке в возрасте 94 лет скончался Стэнли Донен, наиболее запомнившийся публике в качестве режиссёра "Поющих под дождём". Об этом пишет Chicago Tribune.

Как уточняется, режиссёр умер от сердечного приступа.

Его сын Марк подтвердил информацию о смерти.

Донен начал карьеру в 16 лет в мюзикле "Пол Джоуи". В дальнейшем он вошёл в историю как режиссёр мюзиклов "Поющие под дождём", "Забавная мордашка", "Двое на дороге", "Королевская свадьба" и многих других.

При жизни Донен также стал обладателем премии "Оскар" за выдающийся вклад в развитие американского кинематографа.