Клинцевич ответил на слова Собчак о призыве в российскую армию

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Клинцевич ответил на слова Собчак о призыве в российскую армию

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Фото: © РИА Новости /Владимир Федоренко

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич ответил на слова телеведущей Ксении Собчак о призыве в российскую армию. Об этом сообщает РИА "Новости".

По словам сенатора, ВС РФ постепенно переходят на контрактную систему и не надо искусственно ускорять этот процесс.

Напомним, ранее Собчак в своём "Инстаграме" написала, что России "нужна только контрактная армия", которая уже есть "даже в Украине".

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