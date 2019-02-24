Клинцевич ответил на слова Собчак о призыве в российскую армию

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич ответил на слова телеведущей Ксении Собчак о призыве в российскую армию. Об этом сообщает РИА "Новости".

По словам сенатора, ВС РФ постепенно переходят на контрактную систему и не надо искусственно ускорять этот процесс.

Напомним, ранее Собчак в своём "Инстаграме" написала, что России "нужна только контрактная армия", которая уже есть "даже в Украине".