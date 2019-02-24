На Украине объявили, кто представит страну на Евровидении

На Евровидение-2019 от Украины поедет певица MARUV. К такому решению пришла коллегия жюри финального отборочного конкурса.

— Я хочу сказать вам огромное спасибо, я на 26-м небе от счастья, — сказала исполнительница после оглашения результатов.

Отмечается, что MARUV изначально считалась фавориткой отбора, однако неоднократно подвергалась резкой критике из-за гастролей по России.

Напомним, ранее вице-премьер Незалежной Вячеслав Кириленко заявил, что на Евровидении Украину не должны представлять исполнители, которые также выступают в России.

Конкурс Евровидение-2019 пройдёт с 14 по 18 мая в Тель-Авиве под девизом "Позволь себе мечтать".