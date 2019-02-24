Трое мужчин погибли под колёсами поездов в Москве и Подмосковье

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Трое мужчин погибли под колёсами поездов в Москве и Подмосковье

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Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

На Московском центральном кольце на перегоне Ростокино — Ботанический сад поезд сбил насмерть человека, сообщает ТАСС. Также смертельные ДТП случились около столичной станции Нижние Котлы и станции Кашира в Подмосковье.

Известно, что погибшему на МЦК мужчине был 31 год.

Что касается остальных погибших, по предварительной информации, они переходили железнодорожные пути в неустановленном месте. Обстоятельства случившегося выясняются.

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