Трое мужчин погибли под колёсами поездов в Москве и Подмосковье

На Московском центральном кольце на перегоне Ростокино — Ботанический сад поезд сбил насмерть человека, сообщает ТАСС. Также смертельные ДТП случились около столичной станции Нижние Котлы и станции Кашира в Подмосковье.

Известно, что погибшему на МЦК мужчине был 31 год.

Что касается остальных погибших, по предварительной информации, они переходили железнодорожные пути в неустановленном месте. Обстоятельства случившегося выясняются.