"Нарушает Женевскую конвенцию". Гуайдо раскритиковал Мадуро

Действия президента Венесуэлы Николаса Мадуро, направленные на препятствование ввозу гуманитарной помощи, являются преступлением против человечности. Об этом написал в своём твиттере лидер оппозиции Хуан Гуайдо.

По словам самопровозглашённого лидера Венесуэлы, международное сообщество не прекращает оказывать ему поддержку и 23 февраля имело шанс наблюдать за тем, как "узурпаторский режим нарушает Женевскую конвенцию, где чётко сказано, что уничтожение гуманитарной помощи является преступлением против человечности".

В одном из постов Гуйадо отметил, что, по данным депутата Национальной ассамблеи Венесуэлы Оливии Лозано, в больницу города Санта-Элена-де-Уайрен поступило 29 пострадавших в ходе демонстраций. Также количество погибших увеличилось до трёх.

Ранее Лайф сообщал, что 23 февраля сотрудники Нацполиции подожгли грузовики с гуманитарной помощью на границе с Колумбией.

Кроме того, поступали сообщения о пострадавших в ходе митинга демонстрантах, против которых применяли слезоточивый газ и огнестрельное оружие.