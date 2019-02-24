Пассажир получил ранение в ходе конфликта на станции московского метро

Мужчина ранил острым предметом другого пассажира на столичной станции метро "Орехово".

Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", в подземке случился конфликт между двумя мужчинами. В итоге один из них нанёс травму своему оппоненту.

Как рассказали в полиции, пострадавший от госпитализации отказался.

Тем не менее обоих участников инцидента для разбирательства доставили в отдел полиции. Выясняются все обстоятельства случившегося.