Пассажир получил ранение в ходе конфликта на станции московского метро

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Пассажир получил ранение в ходе конфликта на станции московского метро

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Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова 

Мужчина ранил острым предметом другого пассажира на столичной станции метро "Орехово".

Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", в подземке случился конфликт между двумя мужчинами. В итоге один из них нанёс травму своему оппоненту.

Как рассказали в полиции, пострадавший от госпитализации отказался.

Тем не менее обоих участников инцидента для разбирательства доставили в отдел полиции. Выясняются все обстоятельства случившегося.

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