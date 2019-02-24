СМИ сообщили о пожаре в лагере для беженцев в Сирии, есть пострадавшие

Мощный пожар вспыхнул в лагере для беженцев в районе Аль-Хол на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает газета Al-Watan.

По информации издания, инцидент произошёл в результате возгорания на складе баллонов с газом. Отмечается, что в результате пожара пострадало 15 человек.

Лагерь в Аль-Холе принимает беженцев из сирийского города Хаджин, где оппозиционные "Сирийские демократические силы" и международная коалиция продолжают военные действия против оставшихся боевиков ИГИЛ*. СМИ неоднократно заявляли о гибели мирных жителей в результате бомбардировок.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.