СМИ сообщили о пожаре в лагере для беженцев в Сирии, есть пострадавшие

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СМИ сообщили о пожаре в лагере для беженцев в Сирии, есть пострадавшие

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Фото: © Flickr / Savage Freedom

Мощный пожар вспыхнул в лагере для беженцев в районе Аль-Хол на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает газета Al-Watan.

По информации издания, инцидент произошёл в результате возгорания на складе баллонов с газом. Отмечается, что в результате пожара пострадало 15 человек.

Лагерь в Аль-Холе принимает беженцев из сирийского города Хаджин, где оппозиционные "Сирийские демократические силы" и международная коалиция продолжают военные действия против оставшихся боевиков ИГИЛ*. СМИ неоднократно заявляли о гибели мирных жителей в результате бомбардировок.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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