Женщина впервые получила должность посла Саудовской Аравии в США

Принцесса Рима бинт Бандар бен Султан ибн Абдель Азиз Аль Сауд стала первым послом-женщиной Саудовской Аравии в США, сообщает саудовское новостное агентство SPA.
Отмечается, что принцесса является дочерью Бандара, возглавлявшего саудовскую дипмиссию в Вашингтоне на протяжении 22 лет.
Принцесса Рима получила образование в США и в 2014 году вошла в топ-200 влиятельных женщин по версии Forbes.
На своей странице в "Твиттере" она поблагодарила короля Салмана ибн Абдель Азиз Аль Сауда за доверие и пообещала приложить все усилия для того, чтобы служить своей стране и её гражданам.
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