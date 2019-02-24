В Белграде прошла массовая акция протеста

В столице Сербии Белграде прошёл массовый антиправительственный митинг. Об этом сообщает РИА "Новости".

Несколько тысяч демонстрантов требовали вернуть пенсионные накопления, сокращённые государством по требованию международных финансовых организаций.

Отмечается, что митингующие также устроили акцию "Тоннель лжи". Во время шествия толпа зашла в автомобильный тоннель и обклеила его стены фотографиями президента страны Александра Вучича и его цитатами.

Ещё одним требованием протестующих стала отставка министра здравоохранения страны Златибора Лончара. Поводом для этого послужил инцидент с визитом Вучича в онкогематологическое отделение Института матери и ребёнка, когда страну буквально охватила эпидемия гриппа.

Протесты в Сербии продолжаются ещё с декабря прошлого года. Демонстранты обвиняют правительство в создании атмосферы насилия после нападения на оппозиционера Борко Стефановича, а также выступают против нового пенсионного законодательства.