Решение об участии MARUV в Евровидении будет принято в течение двух суток

Отмечается, что певица может лишиться путёвки на международный конкурс из-за российских гастролей.

Национальная общественная телерадиокомпания Украины в течение двух суток решит, поедет ли певица MARUV на конкурс Евровидение-2019. Для этого исполнительнице придётся ответить на ряд вопросов о концертах в России.

— В обществе сейчас есть разные мнения, исполнитель, имеющий концертную деятельность в России, может ли представлять Украину. В нашем договоре есть пункт, который нам нужно обсудить с MARUV, — заявила член правления компании Александра Кольцова телеканалу "Громадське ТВ".

Напомним, жюри украинского финального отборочного конкурса на Евровидение-2019 присудило победу MARUV.

В то же время вице-премьер Незалежной Вячеслав Кириленко заявил, что на музыкальном конкурсе Незалежную не должны представлять исполнители, которые дают концерты в России.