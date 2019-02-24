"Подстраивается под зрителей". Вассерман оценил слова Серебрякова о России

Публицист Анатолий Вассерман прокомментировал обвинения актёра Алексея Серебрякова в адрес России. По словам эрудита, большая часть актёров стремится не только выполнить задачи, поставленные режиссёром, но и "понравиться зрителям".

— Это, к сожалению, приводит к тому, что актёр, беседуя о жизни, очень часто начинает подстраиваться под то, что от него ожидают, — цитирует Вассермана RT.

Напомним, ранее Серебряков заявил, что Россия якобы разожгла несколько войн, а самих россиян обвинил в "псевдопатриотизме".