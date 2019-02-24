Радикалы подожгли автомобиль Нацгвардии в Венесуэле

Группа радикалов 23 февраля напала на венесуэльский погранпост на границе с Бразилией и подожгла автомобиль, принадлежащий Нацгвардии. Об этом сообщает РИА "Новости".

Как уточняется, неизвестные при нападении использовали подручные средства, а в ответ сотрудники Нацгвардии применили слезоточивый газ.

Как писал Лайф, венесуэльская оппозиция предприняла попытку провезти гуманитарную помощь на территорию страны.

Позднее стало известно, что сотрудники Нацгвардии подожгли прибывшие грузовики на границе с Колумбией.