Радикалы подожгли автомобиль Нацгвардии в Венесуэле

Группа радикалов 23 февраля напала на венесуэльский погранпост на границе с Бразилией и подожгла автомобиль, принадлежащий Нацгвардии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Как уточняется, неизвестные при нападении использовали подручные средства, а в ответ сотрудники Нацгвардии применили слезоточивый газ.
Как писал Лайф, венесуэльская оппозиция предприняла попытку провезти гуманитарную помощь на территорию страны.
Позднее стало известно, что сотрудники Нацгвардии подожгли прибывшие грузовики на границе с Колумбией.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени