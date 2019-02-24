Два журналиста пострадали во время столкновений в Венесуэле

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Два журналиста пострадали во время столкновений в Венесуэле

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Фото: © Twitter / SNTP

Во время работы над сюжетом о попытке оппозиционеров доставить гуманитарную помощь в Венесуэлу 23 февраля двое журналистов местных СМИ получили ранения.

Как уточняется в заявлении национального профсоюза работников СМИ в "Твиттере", журналист Ленин Даниери был ранен дробью в штате Тачира.

Также сообщается, что фотограф издания La Prensa Паскаль Филардо получил ранение в Баркисимето во время столкновения Нацгвардии с манифестантами.

На своей странице в "Твиттере" Даниери выложил фотографии полученных ранений и заверил, что с ним всё в порядке.

Напомним, ранее появилась информация, что первый грузовик с гуманитарной помощью из Бразилии прибыл в Венесуэлу, однако бразильский телеканал Globo сообщил, что грузовики не смогли попасть на территорию Боливарианской Республики. Позже стало известно, что сотрудники Нацполиции Венесуэлы подожгли машины.

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