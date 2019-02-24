Амнистия. Власти ОАЭ простят гражданам страны почти $100 млн долгов

Власти ОАЭ решили простить своим гражданам 98 миллионов долларов долгов. Об этом сообщает газета Gulf News.

По информации издания, специальная правительственная комиссия уже достигла соглашения с 13 коммерческими банками страны. Всего "долговая амнистия" коснётся более трёх тысяч граждан ОАЭ.

Отмечается, что власти страны пошли на такой шаг, чтобы обеспечить условия жизни граждан и "укрепить финансовую стабильность их семей".