"Торпеда апокалипсиса". В США оценили российский "Посейдон"

Эксперты американского журнала The Popular Mechanics оценили российский глубоководный аппарат "Посейдон", видеозапись с испытаниями которого ранее опубликовало Министерство обороны.

В статье на сайте журнала отмечается, что, благодаря высокой скорости и глубокому погружению, российскую "торпеду апокалипсиса" практически невозможно остановить.

— "Посейдон" — это оружие пугающего второго удара, которое сделает одну лишь только мысль о ядерной атаке на Россию слишком страшной, — резюмировал автор статьи.

Напомним, во время своего Послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин сообщил, что первую атомную подлодку с "Посейдоном" спустят на воду весной 2019 года.