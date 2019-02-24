Премьер Баварии: России не место на "скамье штрафников"

Премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зёдер заявил, что Россию нельзя изолировать от мировой политики.

— В мировой политике Москве не место на скамье штрафников, несмотря на то что Российская Федерация, разумеется, также способствовала ухудшению отношений с Западом, — сказал Зёдер в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Кроме того, политик также поддержал строительство газопровода "Северный поток — 2". Он отметил, что не понимает, "почему транспортировка российского газа через Украину должна быть надёжнее прямых поставок из России в Германию".