СМИ: Администрацию Трампа беспокоит его встреча с Ким Чен Ыном

Встреча главы Белого дома Дональда Трампа и его северокорейского коллеги Ким Чен Ына может закончиться серьёзными уступками со стороны американского лидера. Об этом пишет The Washington Post.

Как уточняется, некоторые члены администрации президента США опасаются, что желание заключить соглашение с взаимными обязательствами может стать причиной опрометчивых решений со стороны Трампа.

Кроме того, по данным журналистов, Трамп во время встречи будет стараться отвлечь внимание от внутренних проблем США и в связи с этим может сделать громкое заявление. В частности, не исключено подписание мирного договора с КНДР, который положит конец Корейской войне.

Впрочем, отмечается, что между участвующими в переговорах до сих пор нет общего видения денуклеаризации Корейского полуострова и каждая из сторон пока лишь защищает собственные интересы.

Как писал Лайф, Ким Чен Ын отправился в Ханой 23 февраля на бронепоезде. При этом помощник лидера КНДР уже прибыл для организации встречи.