Колумбия закрыла часть границы с Венесуэлой до 26 февраля

Власти Колумбии решили закрыть до 26 февраля пограничные пункты перехода границы с Венесуэлой в восточном департаменте Норте-де-Сантандер.

По словам главы миграционной службы Кристиана Крюгера, подобная мера связана с "беспорядками различных КПП" при "попытке мирно доставить гуманитарную помощь в Венесуэлу".

Он также добавил, что пункты закроют, чтобы "узнать, какой ущерб был нанесён инфраструктуре режимом Мадуро".

— Для того чтобы понять, какие действия необходимо предпринять и какой ремонт провести, чтобы 26 февраля граница могла функционировать в штатном режиме, — написал Крюгер в твиттер-аккаунте ведомства.

Ранее сообщалось, что Колумбия решила отозвать грузовики с гуманитарной помощью.

Напомним, Венесуэла разорвала дипломатические отношения с Колумбией, а МИД Боливарианской Республики дал колумбийским дипломатам сутки, чтобы покинуть Каракас.