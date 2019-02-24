Жильцы дома в Магнитогорске, где обрушился подъезд, эвакуированы из-за пожара

Более 60 жильцов дома в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года обрушился подъезд, были эвакуированы из-за пожара в торговом центре, прилегающем к зданию. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

— Сегодня ночью поступило сообщение о возгорании в торговом центре "Зори Урала", который расположен по улице Карла Маркса в пристройке к жилому дому № 164, — говорится в сообщении.

Отмечается, что из двух подъездов жилого дома был эвакуирован 61 человек, включая 11 детей, поскольку в многоэтажке также наблюдалось задымление.

— В короткие сроки пожар был успешно локализован, а в дальнейшем и ликвидирован, — подчеркнули в МЧС.

В настоящее время все жильцы вернулись в свои квартиры, погибших и пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего выясняют специалисты отдела дознания.