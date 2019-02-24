Лавров заявил об отсутствии приемлемых для РФ и Японии условий мирного договора

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на данный момент приемлемых для Москвы и Токио условий мирного договора пока нет. Об этом глава ведомства заявил в интервью Вьетнамскому телевидению, Центральному телевидению Китая (CCTV) и китайскому телеканалу Phoenix.

Он отметил, что российская и японская стороны будут продолжать кропотливую работу, чтобы добиться выхода на те договорённости, которые создадут условия для решения проблемы мирного договора.

— Пока мы видим, что эти условия отсутствуют полностью, — заявил министр.

Кроме того, Лавров добавил, что у России не было никаких договорённостей с Японией по срокам решения мирного договора.

Россия и Япония десятилетиями ведут консультации с целью заключения мирного договора по итогам Второй мировой. Основным препятствием является проблема принадлежности Южных Курил, которые были включены в состав СССР.