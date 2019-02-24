Лавров заявил, что РФ не позволит США разговаривать с собой, как с учеником

Москва готова к конструктивному диалогу с Вашингтоном, но не позволит разговаривать с собой, как с учеником. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

— Мы... открыты для конструктивного диалога. Разумеется, на основе равноправия, взаимной выгоды, а не по принципу "учителя и ученика". Так нельзя разговаривать ни с одной страной, тем более с Российской Федерацией, — рассказал глава дипведомства в интервью Вьетнамскому телевидению, Центральному телевидению Китая (CCTV) и китайскому телеканалу Phoenix.

Лавров также подчеркнул, что уже перестал следить за антироссийскими санкциями, которые вводит Вашингтон. Он отметил, что "каждый раз санкции вводят за одно и то же". В частности, за то, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией, "ужаснувшись той власти, которая пришла в Киеве".