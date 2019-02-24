Лавров: Вашингтон консультируется с Москвой по вопросам саммита США — КНДР

Вашингтон консультируется с Москвой по вопросам подготовки второго саммита США — КНДР. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью Вьетнамскому телевидению, Центральному телевидению Китая (CCTV) и китайскому телеканалу Phoenix.

Лавров подчеркнул, что Россия поддерживает нормализацию отношений между США и КНДР.

— Искренне желая помочь, высказываем наши рекомендации в отношении того, как можно было бы двигаться к результатам, — добавил министр.

Глава российского дипведомства также отметил, что договорённости, достигнутые сторонами на первом саммите, должны перейти в практические дела, и выразил уверенность, что "переговорщики со стороны США и КНДР" также занимаются этим вопросом.