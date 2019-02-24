Лавров не исключил развёртывание военной полиции РФ на границе Сирии и Турции

По словам главы МИД РФ, российская сторона имеет опыт, когда договорённости о прекращении огня сопровождались развёртыванием российской военной полиции.

В создаваемой буферной зоне на сирийско-турецкой границе может быть развёрнута российская военная полиция. Об этом в интервью Вьетнамскому телевидению, Центральному телевидению Китая (CCTV) и китайскому телеканалу Phoenix заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам министра, речь идёт о создании буферной зоны на основании подписанного ещё в 1998 году договора между Турцией и Сирией. Лавров обратил внимание, что он заключается в сотрудничестве в искоренении террористических угроз на совместной границе, в том числе включая возможность для турецкой стороны действовать на определённых участках территории САР.

Глава ведомства отметил, что в настоящее время окончательный вариант буферной зоны находится на стадии согласования.

— Сейчас окончательный формат этой буферной зоны досогласовывается с участием военных и, конечно же, с учётом позиции Дамаска и максимально возможным учётом интересов Турции, — отмечает Лавров.

Однако он пояснил, что о каких-либо совместных военных мероприятиях речь не идёт. Лавров добавил, что Россия имеет опыт, когда договорённости о прекращении огня сопровождались развёртыванием российской военной полиции.

— Такая возможность сохраняется для этой буферной зоны. Военные сейчас завершают согласование деталей при учёте позиций Дамаска и Турции, — резюмировал глава МИД.