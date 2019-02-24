Лавров: Линия США по ДРСМД не вписывается в рамки дипломатии

Глава ведомства подчеркнул, что Москва не один раз предлагала Вашингтону обсудить вопросы, которые связаны с договором, в том числе претензии американской стороны к российской ракете 9М729.

Поведение Соединённых Штатов Америки по Договору о РСМД не вписывается в рамки элементарной дипломатической культуры. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью Вьетнамскому телевидению, Центральному телевидению Китая и китайскому телеканалу Phoenix.

Министр напомнил, что Москва не один раз предлагала Вашингтону обсудить вопросы, которые связаны с ДРСМД, в том числе претензии американской стороны к российской ракете 9М729, однако там отказались от диалога. Лавров отметил, что США преследуют позицию "мы не хотим ничего смотреть, а Россия должна просто уничтожить эту ракету под американским контролем".

— Это не очень вежливо даже в отношениях США с более мелкими странами, чем РФ. Но о манерах Вашингтона я могу долго отдельно говорить. Сейчас, наверное, мы не об этом, — отметил Лавров.

Как отметил Лавров, такая линия США не вписывается ни в какие рамки самого договора, дипломатической культуры и культуры ведения переговоров.

Американский президент Дональд Трамп объявил, что 2 февраля США приостанавливают выполнение Договора о РСМД и начинают процедуру выхода из него. В этой связи российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва зеркально отвечает на действия США.

О намерении выйти из ДРСМД власти США заявили ещё в октябре прошлого года, поскольку, по мнению Вашингтона, Москва нарушает соглашения. Российская сторона обвинения отрицает.

Как ранее сообщалось, Минобороны РФ раскрыло характеристики крылатой ракеты 9М729, однако представители США, Великобритании, Франции и Германии, а также ЕС и НАТО на брифинг не пришли.