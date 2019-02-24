Косачёв назвал провокации в адрес Венесуэлы грубым вмешательством в дела страны

Провокации в отношении Венесуэлы, связанные с якобы поставкой в Боливарианскую Республику гуманитарной помощи, являются грубым вмешательством в дела страны. Такое мнение высказал глава Комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

Он отметил, что российская сторона следит за развитием ситуации в республике.

— Было очевидно, что сегодня последуют провокации с целью создания иллюзии конфликта деспотичного режима против свободных граждан своей страны, — приводит слова сенатора РИА "Новости".

Косачёв добавил, что эти провокации являются не чем иным, как бесцеремонным вмешательством в отношения власти и общества страны.

Напомним, 23 февраля оппозиция заявила о начале доставки гуманитарной помощи в Венесуэлу. Правительство Николаса Мадуро категорически не намерено её принимать.