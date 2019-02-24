В зимней Универсиаде в Красноярске примут участие трое аргентинцев

Двое из гостей мероприятия будут участвовать в соревнованиях по сноуборду, один — в горнолыжном спорте.

В Красноярске в зимней Универсиаде, которая пройдёт с 2 по 12 марта, примут участие три спортсмена из Аргентины. Об этом сообщил глава Федерации университетского спорта Аргентины Эмилиано Охеа.

— Наша делегация будет состоять из пяти человек, включая трёх спортсменов. Двое из них будут участвовать в соревнованиях по сноуборду, один — в горнолыжном спорте, — отметил Охеа.

Он отметил, что в Аргентине хорошо знают, как Россия проводит спортивные мероприятия, и поэтому команда уверена, что Универсиада будет организована "на очень высоком уровне".

Охеа добавил, что зимние виды спорта не очень распространены в Аргентине, но он надеется на то, что Универсиада поможет популяризировать эти дисциплины.