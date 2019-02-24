В России появились новые правила посадки в самолёт

Информация о возможности пользования ими будет размещаться на сайтах авиакомпаний.

В России появились новые правила посадки пассажиров на борт самолёта. Соответствующий приказ Минтранса вступил в силу 24 февраля.

Теперь при прохождении онлайн-регистрации пассажиру будет выдаваться электронный посадочный талон, который позволяет оказаться в так называемой "чистой зоне" аэропорта.

Информация о возможности использования такого талона будет размещаться на сайтах авиакомпаний. Вместе с этим никуда не уходит возможность использовать бумажную версию посадочного талона.