В России появились новые правила посадки в самолёт

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В России появились новые правила посадки в самолёт

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Фото: © РИА Новости/Сергей Пивоваров

Информация о возможности пользования ими будет размещаться на сайтах авиакомпаний.

В России появились новые правила посадки пассажиров на борт самолёта. Соответствующий приказ Минтранса вступил в силу 24 февраля.

Теперь при прохождении онлайн-регистрации пассажиру будет выдаваться электронный посадочный талон, который позволяет оказаться в так называемой "чистой зоне" аэропорта.

Информация о возможности использования такого талона будет размещаться на сайтах авиакомпаний. Вместе с этим никуда не уходит возможность использовать бумажную версию посадочного талона.

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