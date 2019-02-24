Самолёт ВМС США провёл разведку у черноморского побережья России

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Самолёт ВМС США провёл разведку у черноморского побережья России

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Самолёт Boeing P-8A Poseidon ВВС США провёл разведывательный полёт у российского побережья Чёрного моря. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar.

Патрульный противолодочный самолёт Boeing P-8A Poseidon вылетел в субботу, 23 февраля, из Италии. В 14:10 по московскому времени его заметили в воздушном пространстве Болгарии. После этого он провёл разведку в акватории Чёрного моря. В 19:05 воздушное судно направилось на аэродром базирования.

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