Самолёт ВМС США провёл разведку у черноморского побережья России

Самолёт Boeing P-8A Poseidon ВВС США провёл разведывательный полёт у российского побережья Чёрного моря. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar.
19:05 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 23 февраля 2019 г.
После разведывательного полёта вдоль Российского🇷🇺 побережья Чёрного моря с выключенным транспондером, возвращается на аэродром базирования. pic.twitter.com/DcnSsXb3Yo
Патрульный противолодочный самолёт Boeing P-8A Poseidon вылетел в субботу, 23 февраля, из Италии. В 14:10 по московскому времени его заметили в воздушном пространстве Болгарии. После этого он провёл разведку в акватории Чёрного моря. В 19:05 воздушное судно направилось на аэродром базирования.
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