Панин поддержал заявление актёра Серебрякова о России

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Панин поддержал заявление актёра Серебрякова о России

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Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

Артист отметил, мысли коллеги совпадают с его собственными мыслями "по какому-то стечению обстоятельств".

Российский актёр Алексей Панин поддержал слова своего коллеги Алексея Серебрякова, который обвинил Россию в "развязывании войн". Об этом сообщает ТВЦ.

— Всё правильно сказал Алексей Серебряков, — сказал он.

По словам Панина, мысли актёра совпадают с его собственными мыслями "по какому-то стечению обстоятельств".

Ранее Серебряков заявил, что Россия якобы разожгла несколько войн, а самих россиян обвинил в "псевдопатриотизме". Комментируя его заявление, публицист Анатолий Вассерман заявил, что не исключено, что артист таким образом подстраивается под зрителей.

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