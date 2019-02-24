Панин поддержал заявление актёра Серебрякова о России

Российский актёр Алексей Панин поддержал слова своего коллеги Алексея Серебрякова, который обвинил Россию в "развязывании войн". Об этом сообщает ТВЦ.
— Всё правильно сказал Алексей Серебряков, — сказал он.
По словам Панина, мысли актёра совпадают с его собственными мыслями "по какому-то стечению обстоятельств".
Ранее Серебряков заявил, что Россия якобы разожгла несколько войн, а самих россиян обвинил в "псевдопатриотизме". Комментируя его заявление, публицист Анатолий Вассерман заявил, что не исключено, что артист таким образом подстраивается под зрителей.
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