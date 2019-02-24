В Индии число жертв отравления алкоголем превысило 140

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В Индии число жертв отравления алкоголем превысило 140

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В настоящее время около 300 человек находятся в больницах, некоторые их них — в тяжёлом состоянии.

В штате Ассам на северо-востоке Индии число отравившихся некачественным алкоголем превысило 140 человек. Об этом сообщает телеканал News18 со ссылкой на министра здравоохранения этого штата Химанта Бисва Шарма.

— Число жертв и пострадавших растёт с каждой минутой, — сказал министр.

Сообщается, что в связи с инцидентом полиция задержала 12 человек, подозреваемых в производстве некачественного спиртного.

Как ранее писал Лайф массовое отравление контрафактным алкоголем произошло после того, как сотрудники плантации в штате Ассам получили еженедельную выплату за свою работу и приобрели спиртное. В начале февраля после употребления палёного ликёра скончалось более 100 человек.

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