В Индии число жертв отравления алкоголем превысило 140

В настоящее время около 300 человек находятся в больницах, некоторые их них — в тяжёлом состоянии.

В штате Ассам на северо-востоке Индии число отравившихся некачественным алкоголем превысило 140 человек. Об этом сообщает телеканал News18 со ссылкой на министра здравоохранения этого штата Химанта Бисва Шарма.

— Число жертв и пострадавших растёт с каждой минутой, — сказал министр.

The police have so far arrested 12 people, including the owners of the illegal country-made liquor factory, in Jugibaari area near the garden.https://t.co/nDy9F6OE4T — News18.com (@news18dotcom) 24 февраля 2019 г.

Сообщается, что в связи с инцидентом полиция задержала 12 человек, подозреваемых в производстве некачественного спиртного.

Как ранее писал Лайф массовое отравление контрафактным алкоголем произошло после того, как сотрудники плантации в штате Ассам получили еженедельную выплату за свою работу и приобрели спиртное. В начале февраля после употребления палёного ликёра скончалось более 100 человек.