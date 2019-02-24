"Фиаско, Петя!" В Сети высмеяли оговорку Порошенко об Украине-"агрессоре"

Некоторые комментаторы заподозрили лидера Украины в очередном появлении на публике в пьяном виде.

Пользователи социальных сетей в очередной раз высмеяли заявления украинского лидера Петра Порошенко. На этот раз президент Незалежной оконфузился, назвав Украину "страной-агрессором". Юзеры пошутили, что глава государства не оговорился, а скорее "проговорился", выдав государственную тайну.

Это фиаско, Петя! Язык твой хочет правду сказать! пишет Алексей Красанов во "ВКонтакте".

Правду не скроешь отметила Маркиса Иванова во "ВКонтакте".

Первый раз правду сказал сказал Искандер Соколов во "ВКонтакте".

Другие пользователи заподозрили Порошенко в очередном появлении на публике в пьяном видео, добавив, что единственное, с чем нужно бороться президенту Незалежной, — это алкоголь.

— Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Спьяну всю правду рассказал, — прокомментировала @kittycat_36 в "Твиттере".

Чего с похмелья не скажешь пишет Антон Анатольевич во "ВКонтакте".

— Горилка вечна, — отметил Archi Skandalino в "Фейсбуке".

Для Порошенко это далеко "не первая оговорка по Фрейду". Стоит отметить, что в январе 2018 года лидер Незалежной сказал, что землю Крыма и Донбасс топчут украинские оккупанты, а также назвал украинский режим "подлым".