Лыжник Большунов заявил, что разочарован поведением соперников из Норвегии

В ходе гонки спортсмен неоднократно обращался к скандинавам и просил их выйти вперёд.

Российский лыжник Александр Большунов раскритиковал поведение норвежских коллег во время скиатлона на чемпионате мира, проходящем в Зеефельде (Австрия). Об этом сообщает Dagbladet.

— Очень разочарован тем, что норвежские лыжники не выходили вперёд и не помогали мне на дистанции. Я говорил с ними по пути и просил выходить вперёд, но они оставались позади меня и показывали, что не помогут, — заявил Большунов.

Лыжник подчеркнул, что скандинавы долго ждали, пока он начнёт уставать, а затем предприняли атаку. Поведение норвежцев Большунов назвал неспортивным.

Напомним, россиянин Александр Большунов завоевал серебро в скиатлоне на 30 км на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефильде (Австрия). Представитель Тюменской области долгое время шёл в лидерах, однако на последних метрах упустил лидерство. Чемпионом стал Сьюр Рёте из Норвегии, показавший результат 1 час 10 минут 21,8 секунды, бронза досталась его соотечественнику Мартину Сундбю (+0,7 секунды). Большунов отстал от победителя на 0,1 секунды.