Facebook заблокировал пост блогера с поздравлением на 23 Февраля

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Facebook заблокировал пост блогера с поздравлением на 23 Февраля

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Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

По словам мужчины, в публикации было "совершенно обычное поздравление" с "интересными стихами".

Администрация соцсети Facebook заблокировала пост блогера Сергея Колясникова (Zergulio), в котором содержалось поздравление с Днём защитника Отечества.

По словам Колясникова, в публикации содержалось "совершенно обычное поздравление" и блокировка стала для него неожиданностью. Он направил в администрацию соцсети жалобу, спустя время ему ответили, что запись нарушает нормы сообщества.

— Ответ на жалобу пришёл через 15 минут, что пост нарушает правила сообщества, бан на 30 дней <...> Посты, допустим, с Украины, несущие негатив, призывы чуть ли не к убийству — их спокойно оставляют, — рассказал он RT.

Он добавил, что объективности от "Фейсбука" "никто давно не ждёт", поскольку в этой соцсети "цензура повсеместная, повальная".

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