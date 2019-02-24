Facebook заблокировал пост блогера с поздравлением на 23 Февраля

По словам мужчины, в публикации было "совершенно обычное поздравление" с "интересными стихами".

Администрация соцсети Facebook заблокировала пост блогера Сергея Колясникова (Zergulio), в котором содержалось поздравление с Днём защитника Отечества.

Ваше поздравление с Днем защитника Отечества нарушает нормы Facebook



Если еще и оставалось какое-то дно, не пробитое этой соцсетью, то сегодня все получилось. Это не случайность и не массовые обращения - я отправил жалобу и бан подтвердили. pic.twitter.com/YwOcSaIgsB — Kolyasnikov Sergey (@Zergulio) 23 февраля 2019 г.

По словам Колясникова, в публикации содержалось "совершенно обычное поздравление" и блокировка стала для него неожиданностью. Он направил в администрацию соцсети жалобу, спустя время ему ответили, что запись нарушает нормы сообщества.

— Ответ на жалобу пришёл через 15 минут, что пост нарушает правила сообщества, бан на 30 дней <...> Посты, допустим, с Украины, несущие негатив, призывы чуть ли не к убийству — их спокойно оставляют, — рассказал он RT.

Он добавил, что объективности от "Фейсбука" "никто давно не ждёт", поскольку в этой соцсети "цензура повсеместная, повальная".