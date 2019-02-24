Эксперты назвали топ-5 "мужских" автомобилей

Эксперты портала carsweek.ru составили список из пяти наиболее "мужских" автомобилей. Все они достойны внимания на любой дороге.
Открывает список классический автомобиль для представителей сильного пола — Toyota Land Cruiser. Японцы придумали множество модификаций и дополнительных опций для внедорожника, а его надёжность всегда считалась одним из главных качеств.
Следующий участник списка выглядит куда более брутально, а вспоминая его, сразу представляешь бездорожье, камни и желание сбежать от городской суеты. Jeep Wrangler с каждым годом становится всё более технологичным, однако в нём не исчезает дух настоящего внедорожника.
Ещё один американец — Cadillac Escalade — воспринимается, скорее, среди небоскрёбов, а за его рулём, особенно на заднем сидении, можно увидеть человека в дорогом костюме. Большие размеры и дорогое оснащение — вот что точно подкупает мужчину в смокинге, мечтающего чувствовать себя в машине, словно в крепости.
Говорим "джип" (или внедорожник), а представляем Hummer. Классическая модель H2 была, есть и будет мечтой всех мальчишек, которые хоть когда-нибудь видели это произведение американского машиностроения. Мощный мотор, рёв которого захватывает дух, и брутальный дизайн не оставят вас равнодушными.
Mercedes-AMG G-Class, или, в простонародии, "гелик", можно назвать символом брутальности на колёсах. Он и внешне, и внутренне подкупает каждого, для кого автомобиль — не просто средство передвижения. Кому-то он покажется слишком древним и аутентичным, но этим он и берёт своего покупателя.
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