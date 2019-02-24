Эксперты назвали топ-5 "мужских" автомобилей

Каждый из них способен подчеркнуть или же добавить брутальности настоящему мужчине.

Эксперты портала carsweek.ru составили список из пяти наиболее "мужских" автомобилей. Все они достойны внимания на любой дороге.

Открывает список классический автомобиль для представителей сильного пола — Toyota Land Cruiser. Японцы придумали множество модификаций и дополнительных опций для внедорожника, а его надёжность всегда считалась одним из главных качеств.

Следующий участник списка выглядит куда более брутально, а вспоминая его, сразу представляешь бездорожье, камни и желание сбежать от городской суеты. Jeep Wrangler с каждым годом становится всё более технологичным, однако в нём не исчезает дух настоящего внедорожника.

Ещё один американец — Cadillac Escalade — воспринимается, скорее, среди небоскрёбов, а за его рулём, особенно на заднем сидении, можно увидеть человека в дорогом костюме. Большие размеры и дорогое оснащение — вот что точно подкупает мужчину в смокинге, мечтающего чувствовать себя в машине, словно в крепости.

Говорим "джип" (или внедорожник), а представляем Hummer. Классическая модель H2 была, есть и будет мечтой всех мальчишек, которые хоть когда-нибудь видели это произведение американского машиностроения. Мощный мотор, рёв которого захватывает дух, и брутальный дизайн не оставят вас равнодушными.

Mercedes-AMG G-Class, или, в простонародии, "гелик", можно назвать символом брутальности на колёсах. Он и внешне, и внутренне подкупает каждого, для кого автомобиль — не просто средство передвижения. Кому-то он покажется слишком древним и аутентичным, но этим он и берёт своего покупателя.