На поля в России выйдут беспилотные комбайны

На полях в российских регионах планируют применять систему автоматизированного управления сельхозтехникой, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в беседе с "Российской газетой".
Как отмечается, Минпромторг разработал и провёл испытания комплекса ГЛОНАСС "поле-мониторинг", нацеленного на использование беспилотных машин в сельском хозяйстве.
— Он позволит связать в единую систему электронную оцифровку рельефа, системы машинного зрения, беспилотное управление и моделирование процессов растениеводства, — сказал Мантуров.
По его мнению, такими методами агропромышленный комплекс России сможет создать условия для перехода страны к цифровой экономике.
В прошлом году московская компания Cognitive Technologies представила систему управления беспилотным сельскохозяйственным транспортом.
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