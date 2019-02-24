На поля в России выйдут беспилотные комбайны

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На поля в России выйдут беспилотные комбайны

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Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Минпромторг разработал и провёл испытания компьютерного комплекса ГЛОНАСС "поле-мониторинг" для использования новой технологии.

На полях в российских регионах планируют применять систему автоматизированного управления сельхозтехникой, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в беседе с "Российской газетой".

Как отмечается, Минпромторг разработал и провёл испытания комплекса ГЛОНАСС "поле-мониторинг", нацеленного на использование беспилотных машин в сельском хозяйстве.

— Он позволит связать в единую систему электронную оцифровку рельефа, системы машинного зрения, беспилотное управление и моделирование процессов растениеводства, — сказал Мантуров.

По его мнению, такими методами агропромышленный комплекс России сможет создать условия для перехода страны к цифровой экономике.

В прошлом году московская компания Cognitive Technologies представила систему управления беспилотным сельскохозяйственным транспортом.

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