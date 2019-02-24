В 2018 году в Афганистане погибло рекордное количество мирных жителей

По сравнению с прошлым годом число жертв боевых столкновений увеличилось на 11%.

В Афганистане в 2018 году количество погибших мирных жителей составило 3804 человека, показатель стал рекордным с начала ведения учёта. Об этом говорится в докладе миссии ООН по содействию в Афганистане (UNAMA) и Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВПКЧ ООН).

— Больше мирных жителей погибли в конфликте в Афганистане в прошлом году, чем в любое время с начала учёта, — указано в сообщении UNAMA.

Вместе с тем за 2018 год в стране пострадало 7189 человек. Больше всего людей погибло в результате атак антиправительственных сил (63%), среди которых движение "Талибан"* (37%) группировка ИГИЛ* (20%) и другие антиправительственные силы (6%).

Наибольшее количество мирных жителей погибло при атаках террористов-смертников и во время воздушных операций.

* Организации запрещены в России решением Верховного суда