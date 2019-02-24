На летней резине. В Краснодаре произошло 122 ДТП за одну ночь

На северных путепроводах краевого центра за ночь в аварии попали 20 автомобилей.

В ночь на 24 февраля в Краснодаре произошло 122 ДТП. Об этом сообщили пользователи социальной сети "ВКонтакте".

Отмечается, что основной причиной аварий стали не погодные условия, а нарушение правил дорожного движения и езда на летней резине. На северных мостах города участниками ДТП стали 20 автомобилей.

— Гололедицы на проезжей части не было. Аварии происходили из-за несоблюдения водителями правил дорожного движения, поездок на машинах с летней резиной, — заявил начальник отделения дорожного надзора ОГИБДД городского Управления МВД России Александр Кузнецов.

Накануне в Краснодаре ухудшились погодные условия: пошёл мокрый снег с дождём, а температура воздуха опустилась ниже нуля.