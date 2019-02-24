Умер известный композитор Лев Колодуб

В Киеве скончался известный украинский композитор Лев Колодуб. Как сообщили в Минкультуры Незалежной, народный артист Украины умер в возрасте 88 лет.

В ведомстве в связи с утратой выразили глубокие соболезнования родным, друзьям, а также коллегам.

— Мэтр оставил после себя богатое творческое наследие: множество симфонических и оперных опусов, балеты, мюзиклы, концерты для различных инструментов, вокальную музыку, — говорится в сообщении.

Колодуб родился в Киеве в 1930 году. Всё его семейство было так или иначе связано с музыкой. В частности, мать была оперной певицей, а бабушка работала преподавательницей музыки. С 1984 по 1995 год композитор возглавлял правление Музыкального фонда Украины, с 1991 года был президентом Ассоциации деятелей духовой музыки Украины Национального всеукраинского музыкального союза, а с 1995 по 1999 год являлся председателем Киевской организации Союза композиторов Украины. Звание народного артиста было присвоено Колодубу в 1993 году, а в 2010-м он получил Шевченковскую премию.

Его произведения не только десятки лет исполняются на Украине, но и получили значительный успех в Германии, США, Канаде, Аргентине, Польше, Болгарии, Румынии, Испании, Греции, Франции, Северной Корее, Китае.