"Первые раунды". Пушков заявил, что противники Мадуро продолжат его испытывать

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"Первые раунды". Пушков заявил, что противники Мадуро продолжат его испытывать

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Алексей Пушков. Фото: © РИА "Новости" / Владимир Трефилов

Сенатор отметил, что власть венесуэльского лидера прочнее, чем могло показаться оппозиционерам.

Противники президента Венесуэлы Николаса Мадуро продолжат испытывать его на прочность, заявил российский сенатор Алексей Пушков в своём твиттере.

Как отметил сенатор, попытка оппозиции прорвать границу Венесуэлы под прикрытием "гуманитарной помощи" провалилась.

— Власть Мадуро выглядит прочнее, чем могло показаться, а армия надёжнее, чем рассчитывали его противники. Но его будут продолжать испытывать на прочность. Это лишь первые раунды, — написал Пушков.

Ранее Алексей Пушков назвал Венесуэлу новой жертвой США, которые затеяли смену режима в стране.

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