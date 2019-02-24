"Первые раунды". Пушков заявил, что противники Мадуро продолжат его испытывать

Противники президента Венесуэлы Николаса Мадуро продолжат испытывать его на прочность, заявил российский сенатор Алексей Пушков в своём твиттере.
Как отметил сенатор, попытка оппозиции прорвать границу Венесуэлы под прикрытием "гуманитарной помощи" провалилась.
Проверка на дорогах: попытка прорвать границу Венесуэлы посредством «гуманитарной помощи» провалилась. Власть Мадуро выглядит прочнее, чем могло показаться, а армия надежнее, чем рассчитывали его противники. Но его будут продолжать испытывать на прочность. Это лишь первые раунды.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 24 февраля 2019 г.
— Власть Мадуро выглядит прочнее, чем могло показаться, а армия надёжнее, чем рассчитывали его противники. Но его будут продолжать испытывать на прочность. Это лишь первые раунды, — написал Пушков.
Ранее Алексей Пушков назвал Венесуэлу новой жертвой США, которые затеяли смену режима в стране.
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