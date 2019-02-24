Медведева рассказала, что помешало ей выиграть Олимпиаду-2018

Российская фигуристка Евгения Медведева в интервью порталу "Команда России" рассказала, что именно стало причиной её поражения на Олимпийских играх 2018 года в корейском Пхёнчхане.

По словам спортсменки, выиграть ей помешала травма ноги, которая не отпускала во время Игр. Медведева добавила, что ей с Алиной Загитовой помогал на Олимпиаде настрой на состязания.

— Если ты перед носом у своей соперницы берёшь и прыгаешь три оборота, три, три, три, ещё и ещё, — это действует, — заявила Медведева.

Напомним, на Олимпийских играх в корейском Пхёнчхане Евгения Медведева стала второй, уступив ещё одной россиянке — Алине Загитовой. Обе фигуристки на тот момент тренировались у Этери Тутберидзе. После Игр Медведева перешла к канадскому тренеру Брайану Орсеру.

Ранее Медведева сумела победить в финале Кубка России и отобралась на чемпионат мира, который пройдёт в Японии.