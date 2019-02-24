Видимость на московских дорогах ухудшилась из-за дымки

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Видимость на московских дорогах ухудшилась из-за дымки

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Фото: © РИА "Новости" / Алексей Филиппов

Видимость на московских дорогах ухудшилась до четырёх километров из‑за дымки. Об этом сообщается на сайте "Метеоновости".

— В отдельных районах столицы дымка, в районе Тушино, ВДНХ и на Балчуге видимость не превышает четырёх километров. Ветер западный, до семи метров в секунду, — говорится в сообщении.

По словам синоптиков, утро воскресенья началось с небольшого мороза — минус 3 градуса, местами было минус 4. Атмосферное давление повышенное и составляет 750 миллиметров ртутного столба.

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