Видимость на московских дорогах ухудшилась из-за дымки

Видимость на московских дорогах ухудшилась до четырёх километров из‑за дымки. Об этом сообщается на сайте "Метеоновости".

— В отдельных районах столицы дымка, в районе Тушино, ВДНХ и на Балчуге видимость не превышает четырёх километров. Ветер западный, до семи метров в секунду, — говорится в сообщении.

По словам синоптиков, утро воскресенья началось с небольшого мороза — минус 3 градуса, местами было минус 4. Атмосферное давление повышенное и составляет 750 миллиметров ртутного столба.