СМИ: Макрон не будет отдыхать на горном курорте из-за "жёлтых жилетов"

Президент Франции Эмманюэль Макрон решил отменить отдых на горном курорте, чтобы не раздражать участников "жёлтых жилетов". Об этом сообщает газета Le Parisien.
Издание напоминает, что Макрон вместе с супругой зачастую приезжают на недорогой курорт, расположенный в Пиренейском горном массиве. Такой выбор обоснован тем, что французский лидер нередко отдыхал там в детстве у бабушки.
Даже несмотря на всю бюджетность курорта, Макрон решил не посещать его, чтобы не раздражать "жёлтых жилетов", протестующих против бедности в стране. Такой мерой Макрон намерен показать, что подобный отдых главе Пятой республики не по карману.
Добавим, на очередную акцию "жёлтых жилетов" в Париже 23 февраля вышли сотни человек.
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