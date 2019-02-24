СМИ: Макрон не будет отдыхать на горном курорте из-за "жёлтых жилетов"

Такой мерой он намерен показать, что подобный отдых главе Пятой республики не по карману.

Президент Франции Эмманюэль Макрон решил отменить отдых на горном курорте, чтобы не раздражать участников "жёлтых жилетов". Об этом сообщает газета Le Parisien.

Издание напоминает, что Макрон вместе с супругой зачастую приезжают на недорогой курорт, расположенный в Пиренейском горном массиве. Такой выбор обоснован тем, что французский лидер нередко отдыхал там в детстве у бабушки.

Даже несмотря на всю бюджетность курорта, Макрон решил не посещать его, чтобы не раздражать "жёлтых жилетов", протестующих против бедности в стране. Такой мерой Макрон намерен показать, что подобный отдых главе Пятой республики не по карману.

Добавим, на очередную акцию "жёлтых жилетов" в Париже 23 февраля вышли сотни человек.