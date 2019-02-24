Изменит мир. СМИ оценили потенциал беспилотника "Калашникова"

По мнению американских журналистов, новая разработка концерна способна изменить характер ведения боевых действий.

Эксперты издания Washington Post оценили потенциал беспилотника концерна "Калашников", представленного на выставке вооружений IDEX–2019.

— Несмотря на то что в ходе выставки крошечный беспилотник был незаметен за танками, бронетехникой и истребителями, он имеет такой же потенциал для изменения характера войны, как и его "родственник" АК-47, — считают авторы статьи.

Беспилотник может развивать скорость до 130 километров в час, проводя в воздухе до получаса. Полезная нагрузка аппарата составляет около трёх килограммов. При этом его эксплуатация не будет стоить баснословных денег. Специалисты полагают, что производство этого беспилотника сократит разрыв между "самыми передовыми и менее крупными бомбами".

По мнению экспертов, обладатели данной разработки получат возможность управлять бомбами с высокой степенью точности, не имеющей мировых аналогов. Исключением являются "умные" американские бомбы.

Напомним, концерн "Калашников" представил самовзрывающийся беспилотный летательный аппарат KYB, который уничтожается, достигая цели, 17 февраля на выставке IDEX-2019. Производителем и разработчиком беспилотника выступает дочерняя компания концерна Zala aero.