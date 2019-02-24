На участке в общежитии. Додон проголосовал на парламентских выборах в Молдавии

Молдавский лидер Игорь Додон проголосовал на парламентских выборах. Он отдал голос на маленьком участке в общежитии № 5 Университета им. Крянгэ. Туда даже еле поместились все желающие журналисты с телекамерами, сообщает РИА "Новости".

Как отмечается, голосовать Додон приехал вместе с женой. Он тепло приветствовал всех сотрудников избирательного участка. Отдав голос, президент взял листовки у агитаторов от Партии социалистов и проигнорировал агитаторов от демократов.

Глава государства также обратил внимание на подозрительно высокую явку жителей Приднестровья. По словам молдавского лидера, это происходит при участии приднестровского бизнеса.