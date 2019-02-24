Украинский дуэт Anna Maria пригласили в Крым

Глава Общественной палаты Крыма назвал девушек "достойными крымчанками" за то, что они "не повелись на политическую провокацию".

Глава Общественной палаты Республики Крым Григорий Иоффе пригласил на полуостров дуэт Anna Maria, который подвергли критике на Украине из-за его позиции по принадлежности Крыма.

Иоффе похвалил девушек за то, что они "не повелись на политическую провокацию" и говорили абсолютно искренне. По его мнению, это свидетельствует о том, что они "достойные" крымчанки, которые в результате жизненных обстоятельств делают певческую карьеру на Украине.

— Теперь им предстоит пройти сквозь серьёзные неприятности на Украине, но они должны помнить, что всегда смогут вернуться в Крым и будут здесь желанными людьми и крымчанками, — приводит слова Иоффе РИА "Новости".

Также он отметил, что знаком с дуэтом ещё с их детства: они стали самыми молодыми обладательницами звания заслуженных артистов Крыма.

Напомним, певицы Анна и Мария Опанасюк, которые являлись фаворитками полуфинала украинского отбора на Евровидение в этом году, в эфире телеканала ATR заявили, что Украина потеряла Крым, и признались, что поддерживают акцию "Бессмертный полк". В эфир дозвонились телезрители, которые раскритиковали и обматерили девушек за их слова. В финале национального украинского отбора на Евровидение их довели до слёз на сцене после их слов о Крыме.