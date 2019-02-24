Украинский дуэт Anna Maria пригласили в Крым

Глава Общественной палаты Республики Крым Григорий Иоффе пригласил на полуостров дуэт Anna Maria, который подвергли критике на Украине из-за его позиции по принадлежности Крыма.
Иоффе похвалил девушек за то, что они "не повелись на политическую провокацию" и говорили абсолютно искренне. По его мнению, это свидетельствует о том, что они "достойные" крымчанки, которые в результате жизненных обстоятельств делают певческую карьеру на Украине.
— Теперь им предстоит пройти сквозь серьёзные неприятности на Украине, но они должны помнить, что всегда смогут вернуться в Крым и будут здесь желанными людьми и крымчанками, — приводит слова Иоффе РИА "Новости".
Также он отметил, что знаком с дуэтом ещё с их детства: они стали самыми молодыми обладательницами звания заслуженных артистов Крыма.
Напомним, певицы Анна и Мария Опанасюк, которые являлись фаворитками полуфинала украинского отбора на Евровидение в этом году, в эфире телеканала ATR заявили, что Украина потеряла Крым, и признались, что поддерживают акцию "Бессмертный полк". В эфир дозвонились телезрители, которые раскритиковали и обматерили девушек за их слова. В финале национального украинского отбора на Евровидение их довели до слёз на сцене после их слов о Крыме.
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