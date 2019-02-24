В Екатеринбурге сотрудник ДПС увернулся от летящей на него фуры — видео

Грузовик занесло на скользкой дороге, и он врезался в легковой автомобиль службы ГИБДД.

В Екатеринбурге сотрудник ДПС в последний момент увернулся от летящей на него фуры, сообщает портал E1.RU о ссылкой на ГИБДД. Видео с моментом инцидента опубликовал телеграм-канал Mash.

— Грузовой автомобиль занесло во время движения, водитель не обеспечил постоянный контроль за движением своего транспортного средства и допустил столкновение с патрульной автомашиной, никто не пострадал, один инспектор увернулся, второй тоже остался цел, — говорится в сообщении.

Как отмечается, за рулём фуры находился 29-летний водитель со стажем вождения в восемь лет. На кадрах видно, что водитель грузовика резко затормозил, пытаясь избежать столкновения с легковушкой, которая выехала перед фурой с поворота. Легковое авто получилось не зацепить, однако кузов грузовика повело.